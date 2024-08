AEW | Quasi fatta con Warner Bros un’offerta importantissima è sul tavolo di Tony Khan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) La All Elite Wrestling (AEW) eDiscovery sembrano essere sempre più vicine a un nuovo accordo per i diritti televisivi. Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative stanno procedendo in modo positivo, con importanti sviluppi all’orizzonte. L’Offerta diDiscovery Fonti interne a WBD hanno confermato che, nonostante ci siano ancora alcuni ostacoli burocratici da superare, è stata recentemente presentata alla AEWper un contratto televisivo a lungo termine. L’azienda si dimostra molto fiduciosa riguardo a questa proposta. Una fonte di WBD ha definito l’offerta come “estesa”, senza però fornire ulteriori dettagli. Ciò che sappiamo è che la proposta è ora nelle mani della AEW, che sta procedendo con un’attenta valutazione.