Adani risponde a Cassano | Inter forte lo è diventata! Ma errori li paghi

(Di martedì 20 agosto 2024)ha analizzato la prima partita giocata dall’di Simone Inzaghi contro il Genoa, dopo il pareggio per 2-2. Nella prima puntata di “Viva El Futbol” su Twitch, l’ex calciatore però sottolinea alcuni aspetti positivi, altri negativi. SEMPRE– Leleanalizza così la prima uscita dei nerazzurri contro il Genoa ein qualche modo ache reputa da sempre i nerazzurri come i più forti in campionato: «L’è la piùdel campionato. Ma èperché quando va a prendere quei calciatori a parametro zero che dovevano formarsi, l’ed è riuscita a implementare con giocatori che si sono dimostrati forti. Adesso parte dalla prima posizione, ma rispetto gli altri anni non c’è una squadra che è alla pari come valore, soprattutto dopo aver aggiunto Taremi e Zielinski.