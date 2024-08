Accademia Volley ecco la rosa per il nuovo campionato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, è in via di definizione anche ilorganico dell’. Come avvenuto per lo staff tecnico, anche la composizione del roster che prenderà parte al prossimodi Serie C conferma la linea di continuità sposata dalla società per riprogrammare unciclo vincente. Il gruppo che a partire da fine agosto sarà agli ordini dei mister Vittorio Ruscello e Angelo Cioffi è un mix di conferme e promozioni in prima squadra di atlete già protagoniste con la maglia giallorossa nelle ultime stagioni. A formare il nucleo storico ci saranno ancora la schiacciatrice Jessica De Cristofaro, confermata anche nel ruolo di capitano, il libero Francesca Cona e la palleggiatrice Enrica Varricchio.