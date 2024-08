Vi presento Joe Black come finisce il film con Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 agosto 2024) ViJoesi conclude durante la festa di compleanno a sorpresa per i 65 anni di Bill, organizzata dalla figlia primogenita Allison. L’uomo ringrazia Joe, che altri non è se non la morte, per aver fatto provare il vero amore a Susan, la sua secondogenita. La ragazza, in seguito alla dipartita del padre, è pronta a vivere la sua vita affiancata da un’altra persona. Ma chi sono i protagonisti delromantico di Martin Brest, tratto dall’opera teatrale di Alberto Casella, Morte Va in Vacanza? William ‘Bill’ Parrish (Anthony Hopkins) è un magnate delle telecomunicazioni che dalla vita ha ottenuto tutto quello che una persona desidera: lusso, successo e il sincero amore della sua famiglia. Tuttavia è in una fase molto delicata a livello lavorativo.