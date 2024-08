UdC Benevento | Una coalizione politica di successo batte con un suolo cuore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’UdC della provincia di, nonostante questo torrido mese di agosto, è al lavoro a pieno regime per costruire l’unità del Centro Destra, operando per il bene comune come esclusiva finalità dell’agire politico. La competenza, lo spirito di servizio, il ruolo insostituibile dei “corpi intermedi” la partecipazione popolare come motore della vita associativa, il ruolo dei cattolici in una società secolarizzata, il superamento delle arretratezze e delle disuguaglianze istituzionali che colpiscono i nostri territori rispetto alle aree costiere di Napoli e Salerno, i problemi della sanità, delle infrastrutture, della crisi idrica, della mancanza di lavoro e di uno sviluppo armonico e multipolare, sono tutti fattori che colpiscono negativamente i territori interni della Campania e soprattutto le giovani generazioni.