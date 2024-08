Storia diplomatica | un libro racconta le relazioni internazionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Esiste un manuale per conoscere ladellenel nostro secolo, dal trattato di Versailles del giugno 1919 alla fine dell’Unione Sovietica nel dicembre 1991, attraverso l’esposizione dei fatti e il loro concatenamento. In ventitré capitoli, divisi in cinque parti, l’opera registra gli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della comunità internazionale nelle varie parti del mondo, dando loro un inquadramento cronologico e geografico. In ciascuno dei periodi in cui il volume è ripartito si trovano non solo gli eventi relativi ai paesi maggiori, quelli che con le loro politiche hanno determinato sussulti e svolte nella vita internazionale, ma anche quanto parallelamente accade nelle altre grandi aree del globo, dall’America latina, all’Africa mediterranea e subsahariana, alla penisola arabica, all’Asia, all’Australia, all’Oceania.