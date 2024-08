Seccardini | La crescita è buona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la vittoria per 3-1 contro il Victor San Marino l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare l’Atletico Mariner, mercoledì alle 17.30 al centro sportivo di Venarotta. Per concludere poi domenica, sempre alle 17.30 a Venarotta, contro l’Aquila prima di tuffarsi nel derby di Coppa Italia contro la Sambenedettese il primo settembre allo stadio Riviera delle Palme. Derby che si ripeterà a campi invertiti domenica 8 allo stadio Don Mauro Bartolini di Monticelli per la prima di campionato. Insomma, ci si prepara al meglio per affrontare una stagione che appare molto complicata con il Girone F di Serie D che quest’anno è equilibrato. La partenza dell’Atletico Ascoli al momento è tutta in salita con quattro derby nelle prime giornate: Sambenedettese e Fermana in casa, Civitanovese e Recanatese in trasferta.