Quasi 8 milioni in contanti a casa indagato un medico a Pompei

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - La Guardia di Finanza, all'interno dell'abitazione di un, residente a Santa Maria la Carità ma con attività professionale nel settore previdenziale a, ha trovato e sequestratodi denaro indi cui il professionista non è riuscito a giustificare la provenienza. Durante una verifica fiscale nei confronti del, con un accesso domiciliare autorizzato dalla procura di Torre Annunzianziata, data la coincidenza del luogo di esercizio della professione e l'abitazione e indagando per una potesi di evasione fiscale, hanno rinvenuto un locale occultato dietro un armadio adibito a caveau, all'interno del quale è stata scoperta l'ingente somma divisa in mazzette da 20, 50, 100 e 200 euro, avvolte in buste con scritte e annotazioni varie.