Parigi 2024 Antonella Palmisano | Senso di vuoto devastante Ma non può piovere per sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Ildiche lascia un obiettivo sfuggito tra le dita dopo tre anni di sacrifici è”. Inizia così il post Instagram di, campionessa olimpica di Tokyo 2020 nella 20km di marcia, costretta a ritirarsi nella stessa gara ai Giochi di. “Riempire le giornate con una serata, con gli amici, con una sbronza, con qualunque cosa, purtroppo non cancella la tristezza, le notti insonni e soprattutto svegliarsi la mattina in lacrime pensando forse è solo un incubo. Ildi impotenzaQuella febbre, quella stanchezza, arrivata come un ladro, silenziosa e crudele, proprio nel giorno che ho aspettato per anni – aggiunge -. È il giorno per cui ho sacrificato tutto, messo in secondo piano ogni altra cosa, convinta che quel momento avrebbe datoa tutto.