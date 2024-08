Niente podio per l’azzurra Invernizzi ma il bilancio in Kazakistan resta positivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non è riuscito il bis a Marianelle ultime due gare di Coppa del mondo juniores disputate sulla pista kazaka di Schuchinsk. La diciassettenne lecchese, terza nella sprint femminile che ha aperto la quattro giorni di competizioni e quinta nella mixed sprint, non è andata oltre il quattordicesimo posto nella 10 km in tecnica classica, specialità nella quale fatica a essere competitiva. Così ha concentrato le sue attenzioni sulla 16 km mass start in tecnica libera, nella quale è rimasta a lungo nel gruppo che si giocava la vittoria, cedendo solamente nel finale, quando la compagna di squadra Anna Maria Ghiddi ha effettuato il forcing destinato a spaccare la resistenza delle avversarie ma soprattutto delle atlete di casa.