Motta non sbaglia nulla e la Juventus apre con un tris Ma questo Como non è un banco di prova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alla fine termina con un netto 3-0, proprio come nel 2022 e nel 2023 sotto la gestione Allegri: il risultato non cambia e lail proprio campionato per il terzo anno consecutivo con unnel solco della recentissima tradizione, ma questa volta cominciano a intravedersi segnali di rivoluzione. Dopo un precampionato claudicante, Thiagoin modo convincente, si prende alcune responsabilità e nonnessuna scelta, anche se ilvisto questa sera non può essere considerato un verodi, visto che i ragazzi di Fabregas, tornati dopo diverso tempo nella massima serie, pagano forse un po’ di emozione e fanno sostanzialmente da sparring partner ai bianconeri rivoluzionati nel gioco, nell’atteggiamento e soprattutto negli interpreti.