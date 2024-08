Mike Lynch chi è l’imprenditore miliardario disperso nel naufragio della barca a vela a Palermo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)britannicorisulta tra i dispersiBayesian, affondata al largocosta diin Sicilia dopo essere stato travolto da una tromba d’aria. Lo scrive The Telegraph citando proprie fonti. La moglie di, Angela Bacares, è invece tra le persone che sono state tratte in salvo dai soccorritori. Sul veliero c’era anche la moglie: lei si è salvata.era sposato con Angela Bacares Chi èMembroRoyal Society, 59 anni,è co-fondatore di Autonomy Corporation e fondatore di Invoke Capital.è inoltre co-fondatore, insieme a Invoke Capital,società di sicurezza informatica Darktrace. Paragonato a Bill Gates e Steve Jobs,era stato coinvolto – e poi scagionato – in un procedimento penale negli Usa per cui ha rischiato fino a 25 anni di carcere.