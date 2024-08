Massimo Manetti si insedia alla presidenza della Camera di Commercio di Firenze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024), 62 anni, esponente di Confesercenti, titolare di una storica macelleria al Mercato Centrale di, sinel ruolo di presidentedidi. “Mi fa piacere vedere un clima diverso – dice– si respira quello che ci deve essere in questa, ci vuole unità. Ringrazio Leonardo Bassilichi e ringrazio Confindustria che ha dimostrato responsabilità. Credo molto nelle istituzioni, ladeve rappresentare tutte le imprese. C’è bisogno di lavorare e se non si lavora tutti insieme non si va da nessuna parte”. L'articolosididiproviene da Ildenaro.it.