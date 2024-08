Lite tra vicini e botte al carabiniere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) La tensione era nell’aria da qualche tempo ma l’altra sera è esplosa in una violenta litigata che ha visto coinvolto oltre a unanche anche un ragazzo che si trovava per caso nella zona per consegnare le pizze a domicilio. Una serata agitata nel borgo di Marinella al termine della quale è stato arrestato un cinquantenne di nazionalità romena. A quanto è emerso dalla prima ricostruzione l’uomo stava litigando con una donna, vicina di casa, a causa di incomprensioni che nelle ultime settimane avevano interessato anche altri residenti della località marinara sarzanese. Il clima si è fatto ancor più caldo quando dalle grida e insulti si è passati a una distanza di contatto molto ravvicinata e pericolosa. A quel punto i testimoni hanno allertato le forze dell’ordine. In zona era presente anche un giovane impegnato nella consegna di alcune pizze.