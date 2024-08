Lidia Vitale | Crisi del cinema italiano? Si ritrovi l’entusiasmo?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’abbiamo appena vista mamma brutale e insensibile di Maria di Nazareth, la madre di Gesù, nel film Vangelo secondo Maria, accanto a Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman. Con una durezza che fa quasi male. E prestosarà nell’attesa serie tv Playmen dedicata ad Adelina Tattilo, l’editrice della rivista erotica italiana che, negli anni ’60-’70 , rispondeva a Playboy. Una vita nel, ora da caratterista, ora con ruoli di donne taglienti (come la feroce mafiosa di Ti mangio il cuore) o ruvide (come la critica gastronomica di Maschile plurale),condivide la passione per la recitazione con la figlia Blu Yoshimi, a cui ha fatto da acting coach (Blu è stata la giovane protagonista di Piuma di Roan Johnson, tra i film in concorso a Venezia nel 2016).