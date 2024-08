L’ex di Sinner e la Fox | la foto che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il gesto di Maria Braccini non è passato inosservato ed è difficile interpretarlo in maniera diversa da come appare: le cose stanno così. I follower hanno temuto il peggio, qualche giorno fa, seppur solo per una manciata di ore. Non è chiaro se sia trattato di un bug di Instagram o meno, ma sta di fatto che, ad un certo punto, Anna Kalinskaya e Janniknon si seguivano più. Il popolo dei social se n’è accorto in men che non si dica e non ci è voluto molto perché scattassero l’allarme ed il panico generale. Maria Braccini è stata per tre anni la fidanzata di Jannik(Instagram) – Ilveggente.itFortunatamente, la situazione è rientrata abbastanza rapidamente. I due fidanzati hanno ricominciato a seguirsi e pare, dunque, che il sereno tra i due sia tornato, sempre ammesso che qualcosa fosse effettivamente accaduta.