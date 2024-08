Hong Kong | nati due cuccioli gemelli di panda Ecco perché è un evento speciale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – Lagigante Ying Ying ha dato luce a due, un maschio e una femmina all’Ocean Park di. La loro nascita, avvenuta il 15 agosto (il giorno prima del 19esimo compleanno della madre) rappresenta “una vera rarità”, per diversi motivi. Per prima cosa, Ying Ying è diventata mamma per la prima volta a 19 anni: “E’ la più vecchiagigante di cui si abbia notizia ad aver partorito per la prima volta con successo”, spiega in una nota rilasciata dal parco Paulo Pong, presidente della Ocean Park Corporation. Inoltre, igiganti hanno generalmente difficoltà a riprodursi. Le femmine dihanno ogni anno un solo periodo fertile della durata di appena tre giorni e il fatto che in natura preferiscano vivere in solitaria fa in modo che si accoppino raramente.