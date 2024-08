Disastro Napoli De Laurentiis sciolga il nodo Osimhen o saranno dolori forti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilcade a Verona e i problemi offensivi diventano evidenti. La situazione diè surreale: un ingaggio da 10 milioni e zero certezze. NOTIZIE CALCIO– Ilinizia il campionato nel peggiore dei modi, travolto da un Verona umile ma concreto. Il capolavoro di Livramento e Mosquera, presi per soli 1,5 milioni, ha smascherato le lacune di una squadra in stallo, prigioniera di un paradosso:, che guadagna 10 milioni l’anno, non gioca, mentre Lukaku resta in stand-by perché Victor non parte. Intanto, Conte è già sotto pressione. Nelle ultime due partite, tra Coppa Italia e Serie A, ilnon ha segnato neanche un gol. È evidente che la squadra manca di un vero terminale offensivo. Invece di fare della sua potenza d’attacco il marchio di fabbrica, ildi Conte sembra un gruppo spaesato, incapace di trovare la rete.