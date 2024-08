Casi Koop e Lookman Gasp | Non me l’aspettavo sono stati sinceri con me Folle giocare a mercato aperto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) “meiners edue grandi giocatori che a noi hanno dato tanto e ai qualimolto riconoscente, con meassolutamente, anche in queste settimane”. Gian Pieroerini commenta così nella conferenza stampa post Lecce la situazione che riguarda i duediche tengono banco in questi giorni in casa Atalanta, facendo seguito alle parole di Luca Percassi. “Non so se rimarranno o meno, nessuno si aspettava questa situazione” aveva evidenziato poco prima a Sky, parlando dell’olandese fermo in attesa della Juventus e il nigeriano che ha chiesto di non partire per il Salento. “Io in questo momento viaggio a vista. Avrei voluto anche io più chiarezza, mi ero fatto tanti pensieri dopo la finale vinta a Dublino. Magari potevamo essere più forti, poi siamo andati incontro a queste difficoltà”. Tra queste, ovviamente, anche gli infortuni. Come Scamacca.