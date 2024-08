Aquilotte l’obiettivo è la B Arriva bomber da 400 gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sulle ali dell’entusiasmo è iniziata la preparazione dello Spezia Women al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra dove le giocatrici, nuove e riconfermate, si sono ritrovate per iniziare insieme un’avventura che avrà solo un obiettivo: la promozione in serie B. Questo è, infatti, ciò che la società, l’area tecnica e lo staff vogliono fortemente. L’arrivo di Biancamaria Codecà, top per la categoria econ oltre 400 gol in 10 anni di carriera, ne è evidentemente la dimostrazione. Linee e obiettivi sono racchiusi nel saluto di Roberto Morbioni, responsabile dell’area tecnica. "La società ha fatto uno sforzo importante – spiega – per migliorare una squadra che l’anno scorso ha fatto molto bene nel girone di ritorno. Abbiamo confermato quasi tutte le calciatrici e in più sonote quattro ragazze molto brave.