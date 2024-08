Alcide De Gasperi l’uomo che sconfisse il pericolo comunista | settant’anni fa la morte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024)fa morivaDechei comunisti e regalò all’Italia la democrazia compiuta dopo gli anni terribili della guerra. Per molti un santo, per tanti un visionario, espressione di un fronte cattolico che, dopo il primo periodo di coabitazione con socialisti e comunisti, seppe rompere e andare alle elezioni del 1948 sconfiggendo una coalizione che era legatissima a Mosca e che avrebbe potuto, in caso di vittoria, portare l’Italia verso posizioni vicine alla cortina di ferro. “Parlava con Dio mentre Andreotti parlava con il prete” Su DeIndro Montanelli coniò una frase meravigliosa: “Quando va in chiesa lui parla con Dio e Andreotti parla con il prete”, ironizzando sul pragmatismo del suo giovane sottosegretario alla presidenza e sulla aureola del politico trentino.