Tromba d’aria devasta il litorale | panico tra residenti e turisti

(Di domenica 18 agosto 2024) Una violentaha colpito oggi ildi Torre del Greco, causando ingenti danni alle strutture balneari e abbattendo diverse palme lungo la passeggiata. L’evento meteorologico ha scatenato iltra, mentre i gestori dei lidi si sono trovati a dover fare i conti con lezioni provocate dal forte vento. Le prime segnalazioni sono arrivate dai cittadini che, testimoni dell’accaduto, hanno subito informato le autorità locali. Fausto Lunella, presidente della cooperativa Mare Nostrum, che rappresenta i gestori degli stabilimenti balneari della zona, ha descritto la situazione come drammatica: “Purtroppo i danni sono stati ingenti, con ombrelloni e sdraio portati via, strutture montate per l’estate spazzate via dalla forza del vento e anche mezzi di soccorso utilizzati dai bagnini danneggiati”.