Terribile tragedia ragazzo di 18 anni trovato morto in strada | l’ipotesi da brividi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 18 agosto 2024) Social. Unaè avvenuta questa mattina lungo lastatale Pontebbana, nel comune di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Il corpo senza vita di un giovane di 18è stato rinvenuto sul ciglio della, suscitando grande sgomento nella comunità locale. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini necessarie per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, ma gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti dele determinare se si tratti di un incidente o di altre cause.