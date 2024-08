Sakuna | of Rice and Ruin la recensione | una dea capricciosa e la difficile coltivazione del riso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) In streaming su Netflix trovate una nuova serie anime sul lavoro nelle risaie. Tra dee costrette a produrre concime, demoni e samurai imbranati,: ofandpotrebbe riservare qualche piacevole sorpresa. Nel panorama degli anime moderni, tra feroci battaglie, mondi fantasy e romantiche storie d'amore, ogni tanto spunta un titolo più particolare, che si concentra invece sulla vita di tutti i giorni e sullo sviluppo dei personaggi.: ofand, disponibile in streaming su Netflix, aggiunge allo slice of life anche un'ambientazione intrigante e tutto il fascino di un'esistenza rurale e, per quanto dura, ricca di bellezza e gioia. Una dea viziata diventa contadina La vita non potrebbe andare meglio per, giovane divinità del raccolto che può godere dei favori della somma divinità Kamuhitsuki. Ma il merito del