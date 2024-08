Sabalenka-Pegula in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Arynase la vedrà contro Jessicanella finale del Wta 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Dopo addirittura dieci match point la tennista bielorussa è riuscita a sconfiggere la numero uno al mondo Iga Swiatek in semifinale e andrà a caccia del suo quindicesimo titolo in carriera. Si alza di partita in partita il livello di gioco di Aryna, che a causa di un problema alla schiena era stata costretta a saltare Wimbledon. Ora contenderà il trofeo alla tennista di casa, che in Ohio sembra trovarsi particolarmente bene e che arriva dal successo della scorsa settimana in Canada. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo lunedì 19 agosto non prima delle ore 21:00 italiane (le 15:00 locali).