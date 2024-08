Qual è qualcosa di sessuale che non farai mai più? | la domanda scatena il dibattito su Reddit E c’è una risposta che accomuna molti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Il sesso è uno di quei momenti di massimo piacere che una persona prova nella vita. Ma può capitare di ritrovarsi in situazioni che,te dalla grande eccitazione del momento, fanno dimenticare il contesto e il luogo. Se in quel preciso istante non sembra assolutamente essere un problema, èil dopo a rappresentarlo, quando la libido cala. Per consigliare i potenziali amanti, diversi utenti social hanno elencato una serie delle peggiori situazioni sessuali che hanno vissuto. “cosa diche nonmai?”, chiede un utente in un post pubblicato su. “Il sesso in doccia, piegato in avanti, mi ha fatto girare la testa come se stessi per svenire”, ha risposto uno degli utenti. Un altro ha spiegato che “in quella posizione, a volte, l’udito e la vista vanno e vengono”.