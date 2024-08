Mendicanti ricondotti ai loro villaggi | anche in Niger censurare i poveri è una strategia senza futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Sono sparite in sordina da un giorno all’altro. Le bandiere dei Paesi membri della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale non sono più in vendita. Negli affollati crocevia della città di Niamey, tra semafori claudicanti, vigili per regolare il disordinato traffico del rientro si vende di tutto. Datteri, pura acqua potabile in sacchetti di plastica, ciabatte di fabbricazione artigianale, guinzagli per cani inesistenti, giocattoli cinesi di plastica, gabbie per i canarini e persino copie in formato gigante del Corano. Le uniche bandiere ammesse sono quelle degli Stati dell’AES, il Mali, il Burkina Faso e ile, da qualche mese, bianca, blu e rossa a bande orizzontali, quella della Federazione Russa. Sulla altre si è applicata,alcune legge scritta, l’autocensura commerciale.