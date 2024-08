Maggioranza divisa sullo ius scholae FI e Lupi aprono al dibattito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Dall'ala sinistra di Avs fino ai centristi di Forza Italia e Noi moderati, aumenta il fronte delle forze politiche favorevoli ad aprire una discussione in Parlamento sulla modifica della attuale legge sulla cittadinanza. E a far convergere le posizioni è lo ius, pur se declinato in varie sfumature. Ovvero, il riconoscimento della cittadinanza italiana ai bambini che abbiano portato a termine un intero ciclo scolastico. Che si tratti del ciclo primario (elementari e medie) o che si preveda l'esaurirsi del ciclo scolastico obbligatorio, quindi fino ai 16 anni, lo iusincassa il favore delladei partiti, con l'apertura fatta da Forza Italia a cui si aggiunge anche il movimento guidato da Maurizio, Noi moderati. Anche se il Pd è a favore di un più 'radicale' ius soli, i dem sono pronti a confrontarsi sul merito delle proposte.