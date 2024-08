Lo stadio Raciti si rifà il look Dopo la riqualificazione totale Ecco la tribuna al sussidiario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Novità in vista allaComunale Filippodi Quarrata. Entro la fine del 2024 verranno completati la ristrutturazione delle tribune delloe il campodi calcio a 11 in erba sintetica, con relativi spogliatoi e nuove torri faro per permettere lo svolgimento di gare e allenamenti in notturna. Prosegue intanto l’iter progettuale per realizzare anche nuove tribune con almeno 150 posti a sedere a servizio del campo di allenamento. Le tribune delsaranno di fatto rimesse completamente a nuovo: verranno posizionati seggiolini lungo tutta l’ampiezza della, verrà rifatta la pavimentazione, il tetto e lastampa. Le tribune saranno oggetto quindi di un completo adeguamento sismico e impiantistico. Con l’occasione verrà anche realizzato un percorso dedicato per creare una via di esodo contrapposta all’entrata attuale su via Trento.