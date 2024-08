Le pagelle di Verona-Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Inizia da incubo l’era Antonio Conte alla guida del. Un primo tempo giocato a ritmi bassissimi, con Meret mai chiamato in causa dall’Hellas. Due chance, invece, per il: nella prima da Lobotka che da ottima posizione tira alto e poi da un grande recupero difensivo di Tchatchoua che respinge un tiro a colpo sicuro di Kvara che doveva fare meglio. Uscito Kvara, ilsi sbriciola. Nella ripresa ilentra con più voglie e forza delè sigla tre reti in fotocopia: ripartenze e difesa messa malissimo. Piccola sfortuna sul punteggio dell’1-0, quando a botta sicura Anguissa colpisce la traversa. Non preoccupa il calo fisico nella ripresa dovuta dalla preparazione ‘contiana’, ma la facilità con cui gli avversari trovano varchi centrali.