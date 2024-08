Lascito per italiani e lodigiani | per la sinistra è discriminazione Esplode il caso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Una signora lascia due appartamenti al Comune, specificando che i proventi della loro vendita devono essere usati per cittadinibisognosi. La questione finisce in Consiglio comunale, per deliberare l’accettazione del. Edilpolitico dell’estate. Siamo a Lodi, città capoluogo di provincia lombardo, dove dopo alcune settimane la polemica fra maggioranza di centroe opposizione di centrodestra non accenna a placarsi e anzi si gonfia sui giornali nazionali fino ad arrivare a Rete4. La tesi della maggioranza, che ospita anche fazioni di “”, come Lodi Comune Solidale, è che il testamento non può essere interpretato in modo discriminatorio e quindi i proventi, valutati in 300mila euro, non possono essere destinati solo ai destinatari del testamento.