Jannik Sinner la stoffa del campione Ma il guaio che tormenta l' azzurro

(Di domenica 18 agosto 2024) Rublev, ancora tu? si sarà chiestoall'entrata in campo. Una settimana dopo il doloroso ko subìto a Montreal,si è ritrovato di fronte il russo per un posto nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. L'aveva raggiunto i quarti di questo torneo dell'Ohio che prepara Flushing Meadows giocando un solo match, complice il ritiro per infortunio di Thompson negli ottavi ma sul cemento del Campo Centrale del Lindner Family Center, non senza sudare e giocando non certo il suo tennis migliore, si è preso una sonora rivincita contro il russo.