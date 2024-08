Fire Country – stagione 3 | due nuovi membro nel cast e i nuovi personaggi in arrivo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024)3: duenele iinLa prossimadi “” si preannuncia bollente e, al suo ritorno, aggiungerà duevolti. Uno di loro sarà apparentemente collegato all’ingresso di Bode Donovan (Max Thieriot) nel mondo dei vigili del fuoco della California meridionale, mentre un altro sembra essere collegato al mondo di Three Rock. Gli attori sono Jared Padalecki e Leven Rambin. Padalecki, noto soprattutto per il suo ruolo in “Supernatural” e reduce dal reboot di “Walker” della The CW, interpreterà il ruolo di Camden Casey, come riporta Deadline. Camden è un surfista presuntuoso e un vigile del fuoco che si affeziona subito a Bode.