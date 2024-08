Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte – Rebus Gonzalez Commisso alza la richiesta Arriveranno altri tre rinforzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 – Una settimana e mezzo alla fine del mercato estivo. E lanon ha di certo finito il proprio lavoro. Anzi. Pradè e Goretti saranno protagonisti fino all’ultimo giorno, sia in entrata che in uscita. Resta di grande attualità la vicenda Nico, con la Juventus che preme e con l’Atalanta che rimane molto interessata al 10 viola. Intreccio tra questi due club che potrebbe muovere diverse pedine. Da Koopmeiners a Lookman, il primo è sempre in orbita Juventus, il secondo ha chiesto di non giocare a Lecce perché seguito dal PSG. Per questopotrebbe ancora entrare nel mirino nerazzurro, al di là di Samardzic che rinforza la rosa di Gasperini.