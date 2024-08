Ferragni e la nuova fiamma impazza il gossip | paparazzi attenti ai dettagli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, paparazzato più volte in compagnia di Chiaranegli ultimi giorni, è il nuovo bersaglio del mondo del. I giornali parlano ormai da un po' di una relazione tra i due, non ancora confermata nè smentita dalle parti. Ma l'attenzione della stampa, in questi giorni, si è rivolta anche agli affari di Campara e della Goolden Goose, azienda famosa per la produzione di calzature, che dal 2013 ha avuto il sostegno di Style Capital, società di gestione del risparmio. Come riporta “Leggo”, sarebbe stata proprio Style Capital a cercare di portare in borsa la Goolden Goose. Tuttavia, l'iniziativa non ha avuto successo perché il marchio inglese ha preferito fare un passo indietro dopo la crisi del settore di lusso, decidendo di non sbarcare in borsa per timore di un futuro calo degli affari.