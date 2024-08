Edoardo Tavassi rivela se tornerà in TV la replica dopo il rumors

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 18 agosto 2024)se ha sostenuto il provino a Pechino Express, lailnelle ultime ore via social ha deciso di intervenire riguardo un. L’ex gieffinoaver preso parte al Grande Fratello e a L’isola dei Famosi é tornato a viversi la sua vita lontano dai riflettori e dal piccolo schermo. Negli ultimi giorni una segnalazione hato che l’ex gieffino potrebbe prendere parte alla prossima edizione del programma Pechino Express in coppia con la migliore amica Federica. Il buonperò inaspettatamente ha deciso di rompere il silenzio spiegando come stanno le cose. Leggi anche Pechino Express, chi sono i dieci VIP che sarebbero stati contattati Lailattraverso una stories Instagram é intervenuto dichiarando: “mi stanno arrivando un sacco di messaggi che dicono che bellovai a Pechino.