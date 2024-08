Crossed | lo scrittore di The Boys scriverà il film basato sul suo fumetto post-apocalittico

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024): lodi Theilsul suoL’acclamatodi fumetti Garth Ennis (The) ha trascorso anni a vedere alcune delle sue opere più famose trasformate in acclamate serie televisive, ma il prossimo adattamento sarà opera sua. L’Hollywood Reporter, tramite la sua newsletter Heat Vision, scrive che Ennis ha recentemente scritto la sceneggiatura di un lungometraggiosul suo, che descrive un mondo tetro rovinato da una pandemia che infligge alle vittime eruzioni cutanee giganti e le costringe a mettere in atto i loro pensieri più ignobili. Il gruppo indie Six Studios ha acquisito la sceneggiatura e intende finanziare e produrre il. Attualmente è alla ricerca di un regista che diriga il progetto.