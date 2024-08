Cesena il debutto è col sorriso | doppietta di Shpendi Carrarese ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Ilvince un match durissimo, prologo di ciò che sarà la serie B, con un primo tempo dominato e una ripresa di sofferenza. È il sogno dal popolo del Cavalluccio, tornato a casa dopo sei anni (uno in D e 5 in Lega Pro) da dimenticare in fretta con l’esordio al Manuzzi nella nuova avventura cadetta. Ospite la, neo promossa come i bianconeri ma dopo aver vinto i playoff di serie C. Mignani rinuncia al solo Saber, ancora infortunato, e schiera la formazione che ha battuto il Verona in Coppa Italia. Il tecnico ospite Calabro rinuncia a Illanes e Cicconi, squalificati e a Grassini infortunato. Manuzzi vestito a festa con la Mare in grande forma a spingere soprattutto i baby fatti in casa.