Calciomercato Juventus addio Rugani | passa a una big europea

(Di domenica 18 agosto 2024)particolarmente attiva nella fase finale delestivo. I bianconeri attendono Koopmeiners, nonostante l’ultima mossa disperata dell’Atalanta che potrebbe mettere in crisi anche un obiettivo bianconero sull’esterno. Centrocampista, esterno e anche difensore centrale, il terzo degli obiettivi bianconeri, soprattutto adesso che Danieleè pronto a dire. Il difensore italiano si trasferirà in prestito secco all’Ajax, uno dei club più blasonati d’Europa che, dopo lata stagione complicata, è ripartito da Farioli: l’allenatore italiano è stato molto importante nella riuscita dell’operazione. Larimanda all’anno prossimo una ‘grana’ nata dal rinnovo di contratto fino al 2026 con opzione del difensore che, una volta arrivato Thiago Motta, è stato però ritenuto non utile e messo fuori rosa.