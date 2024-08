Boxe il Presidente Flavio D’Ambrosi detta la linea | Serve più consistenza e meno attendismo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Più potenza,. Nel day after della convincente vittoria di Guido Vianello sul russo canadese Arslanbek Makhmudov, ildella Feder(FPI)la, annunciando una nuova visione che il pugilato azzurro d’élite dovrà avere in vista dei prossimi impegni, Giochi compresi (laddove lo sport, al momento in bilico, rimarrà effettivamente nel programma olimpico). Una riflessione che arriva proprio a poche settimane dal più che deludente bilancio di Parigi 2024, dove nessun nostro atleta (scandali di giudizio a parte) è stato particolarmente premiato dai giudici, a causa probabilmente (soprattutto in campo femminile) di una strategia giudicata troppo attendista.