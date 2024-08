Alan Palmieri deluso per l’esclusione a Battiti Live poi su Blasi e Gregoraci

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo Elisabettaadesso ancheha detto la sua sulla sostituzione a. Quest’anno infatti al posto della coppia che per anni ha condotto lo show musicale di Radio Norba sono arrivati Alvin e Ilaryal settimanale Mio ha ammesso che in un primo momento questa esclusione gli ha fatto male e che all’inizio vedere Ilary e Alvin sul palco gli ha provocato un senso di estraneazione. “Io stesso sto ancora elaborando il senso di dissociazione ed estraneità che ho provato guardando sul palco Alvin e Ilary.Se la sostituzione mi ha fatto male? In un primo momento. Ma tendo a prepararmi psicologicamente per tempo alle cose che devo affrontare in modo da arrivarci con una certa consapevolezza. Io come la d’Urso? No, nel senso che la mia storia è diversa rispetto a quella di Barbara d’Urso e degli altri colleghi della tv.