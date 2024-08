A rischio caduta 364 alberi Pronto il piano per l’abbattimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) In seguito al censimento effettuato su oltre 10mila piante, un terzo delle 35mila esistenti in area pubblica, a Riccione, è emerso che 364 esemplari presentano "un elevatodio sono affetti da lesioni tali da rendere impossibile la loro ripresa". Di conseguenza, per garantire la sicurezza pubblica, l’amministrazione comunale è costretta ad abbatterli, tanto più che 179si trovano in luoghi molto frequentati, ossia strade e parchi. Le operazioni partiranno il 21 agosto, dai viali Empoli, Sondalo, Murano, Mestre e Veneto, per poi procedere altrove. La città non verrà spogliata del suo verde, è già stato pianificato infatti un corposodi ripiantumazione.