Vuelta a España 2024 | cosa sono i cartellini gialli e come si può arrivare all’espulsione

(Di sabato 17 agosto 2024) Dal 1° agostoè entrato in vigore un nuovo regolamento atto a migliorare il livello di sicurezza durante le corse ciclistiche. Tra le tante misure adottate da un paio di settimane figura anche un innovativo sistema di: a ogni infrazione commessa, i commissari di gara provvederanno ad ammonire un atleta. La sanzione non verrà sventolata in maniera materiale davanti all’atletaaccade ad esempio negli sport di squadra, ma verrà riportata nel comunicato pubblicato dopo l’arrivo. L’obiettivo è quello di scoraggiare comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza della manifestazione:previsti ben 21 possibili comportamenti a rischio, definiti dall’articolo 2.12.007 del Regolamento UCI. Si tratta ad esempio di deviazioni della traiettoria in volata, scorrettezze evidenti e via dicendo.