Ultime Notizie Roma del 17-08-2024 ore 09 | 10

(Di sabato 17 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si sono conclusi ieri pomeriggio i colloqui i due giorni di vertici a Doha per il rilascio degli ostaggi la tregua garza ai colloqui continueranno la prossima settimana tra i mediatori Stati Uniti Egitto e Qatar e probabilmente domenica Quando arriverà la squadra negoziale da Israele si terrà nuovo Summit Air Cairo subito dopo l’annuncio della chiusura degli incontri il presidente Joe biden ha commentato c’è stato il fuoco a Gaza non è mai stato così vicino in un comunicato congiunto con i GTA Qatar la Casa Bianca ha affermato che il colloquio a Doha studiata sono stati sterili e costruttivi condotto in un’atmosfera positiva è che non c’è più tempo da perdere le scuse da nessuna delle parti per ulteriori ricatti e tempo di lasciare gli ostaggi in cambio detenuti palestinesi iniziare ...