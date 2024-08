Tennis Carlos Alcaraz lapidario | Il match peggiore della mia carriera impossibile trovare aspetti positivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)letteralmente infuriato dopo ilperso al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati contro Gael Monfils. Una sconfitta davvero brutta per lo spagnolo dopo l’interruzione per pioggia: terzo set negativo per l’iberico che quindi non riesce a resettare il ko. in finale alle Olimpiadi contro Novak Djokovic. Frustrazione che è emersa in campo con una racchetta spaccata ed è proseguita anche in conferenza stampa con delle parole molto forti: “È davvero difficilequalcosa di buono da questa partita. Quindi voglio dimenticarla, andrò a New York e cercherò di allenarmi bene, di abituarmi a quei campi. E dimenticherò questa partita, perché penso che siaottenere ricavare qualcosa di buono da questo“. Il murciano non si spiega questa sconfitta: “Penso che sia la partitache abbia mai giocato in