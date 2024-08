Taglio dei pini in via del Giglio raccolta firme e sit-in di protesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Sfocerà in un sit-in didomenica mattina alle 11 davanti al municipio di Cattolica il malcontento di ambientalisti e cittadini per ildei 78di via Del, oramai prossimo a partire. "Invitiamo tutti i cittadini indignati, a partecipare insieme a noi, alle altre forze d’opposizione – scrive il Movimento 5 Stelle, a nome di tutte le opposizioni in consiglio comunale a Cattolica – alle associazioni ambientaliste e al gruppo politico dei Verdi, a una manifestazione domani, domenica mattina, alle ore 11 davanti al Palazzo del Comune. Questa manifestazione sarà priva di riferimenti partitici, ma vuole esprimere un chiaro "no" aldegli alberi di Via dele all’arroganza con cui questa amministrazione sta gestendo la nostra città".