Spettacolo doppio dei Popinga Dedica a Guccini e De Andrè

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Stasera alle ore 21 torna la musica dal vivo sul palcoscenico di piazza Mazzini, in centro a Guastalla, nell’ambito della rassegna estiva con ingresso libero. Andrà in scena uno. E’ in programma "cantano", un recitalto al cantautore bolognese Francescoche si sviluppa in un percorso che naturalmente viaggia tra la via Emilia e il West, tra la nostra emilianità e l’amore per la cultura musicale americana sia del nord che del sud. E si aggiunge anche "cantano De", un viaggio attraverso le migliori rappresentazioni musicali del grande musicista/poesta genovese. Canzoni molto note ma anche meno conosciute, che nellovengono riproposte sempre in "stile". Untributo a notissimi cantautori italiani.