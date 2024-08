Sister Act – Una svitata in abito da suora | le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 17 agosto 2024)Act – Unainda: lesulTra le commedie musicali di maggiore successo di pubblico,Act – Unaindaoccupa sicuramente un posto d’onore nel cuore di molti spettatori. Uscito nel 1992, ilvede protagonista una straordinaria Woopy Goldberg nei panni di Deloris, una soubrette che assiste a un omicidio e per questo viene inserita in un programma di protezione testimoni. Ironia della sorte, la donna, esuberante e disinibita, finisce in un convento, dove dovrà mimetizzarsi tra le suore. La convivenza non sarà semplicissima, ma tra Deloris e le consorelle nascerà una sincera amicizia, fondata soprattutto sulla passione per la musica.