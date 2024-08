San Pellegrino ristorante con dipendenti in nero chiuso e multato per 22mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) SanTerme. Anche nella giornata di Ferragosto sono proseguiti sul territorio bergamasco i controlli dei Carabinieri sulle attività commerciali al fine di verificare la regolarità delle stesse. A SanTerme, in particolare, nella serata del 15 agosto, i Carabinieri e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, hanno proceduto alla chiusura di un’attività di somministrazione alimenti. Al momento del controllo, infatti, sui 7 lavoratori impiegati, 5 risultavano non regolarmente assunti. L’esercizio risultava anche privo del documento di valutazione dei rischi. L’attività è stata immediatamente sospesa e, oltre al relativo procedimento penale aperto, sono state comminate sanzioni per quasi