Rapine in Versilia arrestato dopo l’assalto a due turisti Si cerca correlazione con l’aggressione di Vecchiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Viareggio, 17 agosto 2024 – Accertamenti dei carabinieri sono in corso a Viareggio per stabilire se un 25enne, romeno,ieri sera a Marina di Torre del Lagodue assalti violenti a due, uno di 38 anni e un altro di 63, sia coinvolto pure nella rapina violenta del 12 agosto in cui due uomini vennero feriti e uno di loro è grave in ospedale, in prognosi riservata, tenuto in coma farmacologicoun intervento chirurgico alla testa. Ieri sera il 25enne è stato bloccato dai carabinieriche all'esterno di un locale, verso l'ora di cena, ha rapinato un orologio e una collana ad un turista di 38 anni, di Firenze, e poi hato di portare via un borsello ad un altro turista, di 63 anni, che ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione e la persona aggredita è rimasta ferita lievemente.